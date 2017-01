Lange Frans en Karin Bloemen gaan lesgeven

HILVERSUM - Karin Bloemen en Lange Frans gaan schoolverlaters lesgeven in het nieuwe tv-programma DREAMschool van Lucia Rijker. Ook onder anderen minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert, Peter R. de Vries en John Heitinga hebben zich aan het programma verbonden, meldt de NTR.

Door ANP - 5-1-2017, 16:22 (Update 5-1-2017, 16:22)

Bloemen gaat lesgeven in drama, Lange Frans pakt het vak muziek op en Heitinga sport. Politiek wordt gegeven door Hennis-Plasschaert en De Vries doet criminologie. Andere leraren zijn schrijver Abdelkader Benali (Nederlands), tv-boswachter Arjan Postma (biologie), historicus Maarten van Rossem (geschiedenis) en advocaat Inez Weski (recht).

In het programma, dat vanaf woensdag op tv is, begeleidt Rijker jongeren tussen de 16 en 23 jaar die nooit hun diploma hebben gehaald. Ze moeten in een klooster in de buurt van Hilversum drie weken vol aan de bak.

Het idee voor het programma komt uit Engeland, waar Jamie Oliver de initiator en het gezicht van DREAMschool is. Ook in de Verenigde Staten is het programma gemaakt, daaraan werkten onder anderen 50 Cent, David Arquette en Oliver Stone mee.