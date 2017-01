Eigen pop-up museum voor Jett Rebel

GRONINGEN - Jett Rebel is volgende week even museumhouder. De excentrieke muzikant opent tijdens Eurosonic Noorderslag een pop-up museum in de Der Aa-kerk in Groningen.

Door ANP - 5-1-2017, 11:36 (Update 5-1-2017, 11:36)

Van 12 tot en met 14 januari kan het publiek zich vergapen aan instrumenten, foto’s, kleding en persoonlijke eigendommen van Jelte Tuinstra, beter bekend als Jett Rebel. De toegang is gratis.

De expositie is een samenwerking van Eurosonic Noorderslag, de Der Aa-kerk en het Groninger Museum. Die laatste verzorgt sinds 2013 tentoonstellingen rondom Eurosonic. “Na de aquarellen van Marilyn Manson, de elektrische gitaren uit de collectie van Luc Henzing en David Bowie zijn het nu de eigenzinnigheid en uitstraling van Jett Rebel die het Groninger Museum ertoe hebben bewogen om dit bijzondere pop-up museum te realiseren”, aldus Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum.

Het pop-up museum valt samen met de komst van een nieuwe plaat van Jett Rebel. Vrijdag 13 januari verschijnt zijn derde album in een jaar tijd. Die avond geeft hij een concert in zijn museum.