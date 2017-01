Nicole Buch mist ‘maatje en klankbord’

ROTTERDAM - Na het overlijden van Menno Buch in 2014 besloot zijn vrouw Nicole tv-programma’s over gevangenen te blijven maken. Ze mist Menno ‘steeds minder’ in haar werk, maar verlangt soms naar haar ‘maatje en klankbord’. Dat zegt Nicole in het AD.

Door ANP - 5-1-2017, 8:27 (Update 5-1-2017, 8:27)

“Menno is altijd bij me. Ik ben dus niet de hele dag bewust met hem bezig”, vertelt Nicole, die vanaf donderdagavond terug op de buis is met Buch buiten de bajes. “Maar natuurlijk mis ik hem, zowel privé als zakelijk. We deden alles samen. Zeker met dit soort grote projecten is dat gevoel sterk aanwezig. Ik produceer het, presenteer het en voer alle onderhandelingen. Dan mis ik m’n maatje en m’n klankbord.”

Voor Buch buiten de bajes volgde Nicole een aantal criminelen na hun gevangenisstraf en sprak ze met een aantal slachtoffers. Dat Nicole en Menno zelf slachtoffer werden van een gewapende overval, was voor haar de aanleiding om het programma te maken. “Ik wilde op zoek naar wat voor mensen dit doen. Wat bezielt je? Waar stond je wieg? Waar gaat het mis met je? Want ook al heb ik er zelf niet heel veel last van, ik heb wél gemerkt dat de daden van deze criminelen een enorme impact hebben op de slachtoffers en de maatschappij.”