ANP Van Damme en Lundgren vechten zij aan zij

LOS ANGELES - Jean-Claude Van Damme en Dolph Lundgren hebben getekend voor een rol in actiethriller Black Water.

Door ANP - 5-1-2017, 5:42 (Update 5-1-2017, 5:42)

Het is niet de eerste keer dat de twee jaren 90-actiehelden samen op het witte doek zijn. Eerder speelden ze beiden in twee van de Universal Soldier-films. Daarin stonden ze tegenover elkaar, maar in Black Water gaan de Hollywoodveteranen volgens The Hollywood Reporter voor het eerst te werk als bondgenoten.

Black Water gaat over een geheim agent, gespeeld door Van Damme, die bij bewustzijn komt op een onderzeeboot, waar hij wordt vastgehouden. Welke rol Lundgren in het verhaal krijgt, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend wanneer de film in de bioscoop te zien zal zijn.