Khloé wil relatie niet in de spotlights

ANP Khloé wil relatie niet in de spotlights

LOS ANGELES - Khloé Kardashian heeft ervoor gekozen haar relatie met basketballer Tristan Thompson grotendeels uit de schijnwerpers te houden. "Ik vind het fijn dat mijn relatie normaal voelt en niet de hele tijd gepubliceerd hoeft te worden", schreef de realityster woensdag volgens Us Weekly op haar site.

Door ANP - 5-1-2017, 3:41 (Update 5-1-2017, 3:41)

"Dat ik in staat ben om mijn leven op een bepaalde manier te delen, en tegelijkertijd ook mooie herinneringen voor mezelf te houden, getuigt voor mijn gevoel van volwassenheid en evolutie", aldus Khloé, die sinds september aan het daten is met Tristan. "Het is niet verkeerd om wel alles bekend te maken, maar ik heb geleerd van mijn fouten en hoef dat niet meer te doen."

De jongste Kardashiandochter (32) deelde de afgelopen jaren meer informatie over haar huwelijk met Lamar Odom, ook basketballer. Die kampte met drugsproblemen en raakte na de breuk met Khloé in coma na dagenlang gefeest te hebben in een bordeel.

In de post vertelt de lifestyle-auteur ook dat het goed gaat met haar zus Kim, die in oktober slachtoffer werd van een gewapende roofoverval in Parijs. "Tijd heelt wonden en ze is er inmiddels een stuk beter aan toe."