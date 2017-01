Justin Bieber geeft zieke hond weg

ANP Justin Bieber geeft zieke hond weg

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Justin Bieber alweer verlost is van een van zijn nieuwe pups. De zanger heeft de viervoeter aan een van zijn dansers gegeven, ontdekte Page Six. De nieuwe eigenaar, C.J. Salvador, zamelt nu geld in voor een levensreddende operatie.

Door ANP - 4-1-2017, 22:45 (Update 4-1-2017, 22:45)

Het zeven maanden oude straathondje, genaamd Todd, werd in augustus geadopteerd door Justin. De zanger toonde zijn 'kleine pluisbal' regelmatig op Instagram. Nu blijkt het beestje echter een aangeboren afwijking te hebben. "Om een lang verhaal kort te houden: tegen de tijd dat hij 1 jaar wordt, kan hij niet meer lopen en rennen, laat staan spelen", staat op de crowdfundingpagina voor Todd. Alleen een operatie kan hem redden, maar daarvoor is 8000 dollar nodig.

Blijkbaar wilde Justin niet meebetalen aan de operatie. Gelukkig stonden fans van de zanger al snel in de rij om te doneren. Het doel is al ruimschoots gepasseerd.

Justin heeft al een lange geschiedenis met huisdieren. Met de een liep het beter af dan de andere. Zo had Justin in 2013 een tijdje een aapje, die de zanger moest afstaan. Verder werd zijn slang geveild voor het goede doel en gaf hij tijdens een concert zijn hamster weg aan een fan op de eerste rij. Naar verluidt heeft Justin nog wel zijn andere hond Ester in bezit.