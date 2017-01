Haagse SFB-rappers nog 30 dagen vast

ANP Haagse SFB-rappers nog 30 dagen vast

DEN HAAG - Drie leden van de Haagse rapgroep Strictly Family Business (SFB) blijven voorlopig in Suriname in hechtenis. De verdachten van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje zijn woensdag voor de rechter-commissaris in Paramaribo geleid, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd op haar website. Hun hechtenis is met dertig dagen verlengd.

Door ANP - 4-1-2017, 17:56 (Update 4-1-2017, 17:56)

Drie van de vier leden van de rapgroep werden vorige week woensdag aangehouden in hun hotel in Suriname. Ze verzorgden daar een aantal optredens. Ze zouden een jaar eerder ontuchtige handelingen hebben gepleegd met een minderjarig meisje en daarvan een sekstape hebben gemaakt en verspreid.

Volgens de Surinaams-Nederlandse website Waterkant was de arrestatie goed voorbereid. Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie reageerde instemmend. "Dat is wat we moeten hebben", zei de minister over de aanpak van de rappers tegen De Ware Tijd. Zij heeft kort na haar aantreden aangekondigd kinderen en jeugdigen beter te zullen beschermen. Volgens Waterkant was het betrokken meisje dertien jaar.

Het management van SFB zegt in een reactie vooralsnog geen commentaar te geven op de kwestie.

SFB behoort tot het hiphopcollectief New Wave, dat vorig jaar op Noorderslag de Popprijs in de wacht sleepte. Ook artiesten als Ronnie Flex, Lil' Kleine, Frenna en Jonna Fraser zijn daar bij aangesloten. SFB scoorde vorig jaar een aantal hits in Nederland waaronder Nu sta je hier met Broederliefde en Ronnie Flex.