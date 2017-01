Angelina akkoord met geheimhouding scheiding

LOS ANGELES - Angelina Jolie en Brad Pitt zijn het over één ding eens: alle scheidingsdocumenten worden vertrouwelijk behandeld. Volgens TMZ ging Angelina onlangs akkoord met een geheimhoudingsverzoek van Brad.

Door ANP - 4-1-2017, 13:20 (Update 4-1-2017, 13:20)

Hoewel Angelina en Brad het eens zijn over de geheimhouding, kibbelen ze nog over een aantal andere onderwerpen. Zo was de actrice niet blij toen haar ex haar ervan beschuldigde de vuile was buiten te hangen. Volgens Brad heeft Angelina ‘geen zelfregulerend mechanisme dat haar belet gevoelige informatie in openbare documenten te laten opnemen’. Dat stelde de acteur vorige maand nadat de namen van de therapeuten van het gezin op straat lagen.

Angelina doet die bewering van haar aanstaande ex-man af als onfatsoenlijk. Volgens haar is Brad ‘als de dood dat het publiek achter de waarheid komt’. Hij zou de scheiding geheim willen houden vanwege het ‘uitvoerige’ onderzoek van de kinderbescherming naar aanleiding van de misbruikbeschuldigingen.