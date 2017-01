Glenn Helder wil vaker op televisie

ANP Glenn Helder wil vaker op televisie

HILVERSUM - Glenn Helder duikt de laatste tijd geregeld op in verschillende tv-programma’s, maar hij hoopt op een eigen show. “Het lijkt me te gek om met regelmaat te zien te zijn in vaste programma’s”, vertelde de voormalig profvoetballer woensdag aan Lex Gaarthuis in diens ochtendshow op Radio 10.

Door ANP - 4-1-2017, 10:21 (Update 4-1-2017, 10:21)

“Ik doe nu van alles, allemaal losse dingetjes op tv en in het theater en natuurlijk dingen rondom het voetbal”, zei Glenn, die woensdagavond te zien is in De gevaarlijkste wegen van de wereld. “Maar een meer gestructureerde tv-loopbaan zie ik meer zitten ja.”

Glenn heeft al nagedacht over zijn kansen op de buis, maar is er nog niet helemaal uit. “Als vaste analist in een voetbalprogramma of als panellid in een ander soort show. Dat moet ik nog zien.”