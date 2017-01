Kim Holland: pornofilm in Walibi ging te ver

HILVERSUM - Kim Holland heeft haar excuses aangeboden vanwege de pornofilm die is opgenomen in pretpark Walibi Holland. “We zijn hiermee te ver gegaan”, reageerde Kim woensdagochtend op Radio 538 op de ontstane ophef over het filmpje dat werd gemaakt door haar bedrijf Meiden van Holland.

Door ANP - 4-1-2017, 10:11 (Update 4-1-2017, 10:11)

“We zijn geschrokken van de overweldigende reacties.” Volgens Kim hadden die tot gevolg dat de website van haar bedrijf alle bezoekers niet aankon. Walibi reageerde geschokt en zei zich te beraden op juridische stappen. “Het filmpje is eraf gehaald en zal niet meer gebruikt worden. Onze excuses.”

Hoewel seks op gekke plekken volgens Kim ‘een beetje het handelsmerk’ van haar bedrijf is, ging Meiden van Holland dit keer te ver. “Uit respect hebben het we het filmpje van de site gehaald.”

De video maakte deel uit van een nieuw concept, legde Kim uit. “We hebben ‘gekke Petertje’, een nieuw concept van waaghalzerij, hij gaat uitdagingen aan onder het mom ‘wat durf jij?’. Het is een nieuw genre dat we in de markt willen zetten.”

Dat zijn avonturen in Walibi offline gehaald zijn, betekent volgens Kim niet het einde van de pornocarrière van ‘gekke Petertje’. “We hebben al veel meer gemaakt. Het is een soort Jackass van seks, we kunnen nog veel meer verwachten.”