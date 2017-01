Johnny haalt penthouse weer uit verkoop

AMSTERDAM - Johnny de Mol heeft zich bedacht en zijn Amsterdamse penthouse weer uit de verkoop gehaald. Dat meldt bekendeburen.nl. Ruim drie jaar geleden hing Johnny ook al eens een tekoopbordje op, maar ook toen kwam hij op die beslissing terug.

Door ANP - 4-1-2017, 9:43 (Update 4-1-2017, 9:43)

Johnny vroeg 1.725.000 euro voor zijn appartement, dat dit keer anderhalve maand te koop stond. In 2013 vroeg de RTL-presentator 1.170.000 euro voor het optrekje in de Amsterdamse grachtengordel. Johnny kocht het penthouse in juni 2004 voor een bedrag van 1.120.000 euro.

Johnny zou van plan zijn geweest te verhuizen naar het Gooi, waar ook de rest van zijn familie woont.