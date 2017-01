Patty stond doodsangsten uit in Sri Lanka

AMSTERDAM - Patty Brard droomde al jaren van een reis naar Sri Lanka, maar de tocht die ze voor De gevaarlijkste wegen van de wereld over het eiland maakte was geen pretje. “Ik dacht dat als onze lieve heer me nu een hand komt geven, is het ook goed”, zegt Patty in De Telegraaf.

Patty werd voor het BNN-programma, dat vanaf woensdagavond weer op de buis is, gekoppeld aan Richard Groenendijk. De twee kregen ‘bloedbonje’ omdat de cabaretier voor zijn deelname aan het programma nog nooit in een auto met versnellingen had gereden. “Hij kan echt niet schakelen en heeft twee auto’s aan gort gereden. Dat klinkt nu misschien grappig, maar was het niet.”

Ondanks dat ze ‘ontzettend bang’ was, wist Patty haar emoties naar eigen zeggen te bedwingen. “Richard noemde mij een schreeuwende circusartiest, terwijl ik me nog inhield…” Zij en Richard moesten ‘best grote’ risico’s nemen. “Er is wel een dokter bij, maar daar kwam ik pas na vijf dagen toevallig achter. Ik vroeg: wat kan hij doen als we in een ravijn storten? ‘Dan bellen we een helikopter’, was het antwoord. Ja, om alles bij elkaar te rapen.”

Patty was zo bang, dat ze wilde stoppen met het programma. “Ik heb zelfs naar huis gebeld, of Antoine me alsjeblieft wilde komen halen.” Achteraf kan Patty er wel om lachen. “Twee hysterica op pad, ja.”