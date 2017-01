Heather Locklear weer in afkickkliniek

ANP Heather Locklear weer in afkickkliniek

LOS ANGELES - Heather Locklear heeft zich laten opnemen in een afkickkliniek. Volgens E! vertrok de actrice voor de vijfde keer in negen jaar naar een kliniek.

Door ANP - 4-1-2017, 3:15 (Update 4-1-2017, 3:15)

Na berichten over haar opname gaf Heather de site een niet al te duidelijke verklaring. "Ik voel me geweldig en neem stappen om mijn leven te beteren en te verrijken", aldus de 55-jarige ster, die bekend werd met series als Dynasty en Melrose Place. "Momenteel werk ik aan wat losse eindjes om er weer vol tegenaan te kunnen in 2017."

De actrice worstelde in het verleden met een alcohol- en medicijnverslaving. Radar Online meldt dat ze na de feestdagen dronken en onder de invloed van pillen aankwam bij een kliniek in Malibu. Ze zou direct opgenomen zijn in een privévertrek en niemand anders zien dan haar therapeuten.