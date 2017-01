'Woody Harrelson in Star Wars-spinoff'

LOS ANGELES - Woody Harrelson is in onderhandeling over de rol van de mentor van Han Solo in de film over dat Star Wars-personage. Volgens Variety is de acteur al een paar weken in gesprek met filmstudio Disney.

Door ANP - 4-1-2017, 3:12 (Update 4-1-2017, 3:12)

De film gaat over de jonge jaren van Han Solo, die zowel in de eerste drie Star Wars-films als in het zevende deel dat in 2015 uitkwam werd gespeeld door Harrison Ford. Het gaat net als bij het momenteel in de bioscoop draaiende Rogue One om een standalone-film: het verhaal speelt zich af in de wereld van Star Wars, maar staat grotendeels los van de plot van de originele films en de personages daarin. In de nog naamloze Han Solo-film, die in het voorjaar van 2018 uit moet komen, wordt de piloot gespeeld door Alden Ehrenreich, die vorig jaar te zien was in Hail, Caesar! van de Coen-broers.

De rol van mentor is niet nieuw voor Woody: in de Hunger Games-reeks had hij die rol voor Katnis Everdeen, het personage van Jennifer Lawrence.