ANP Halina Reijn niet in Game of Thrones

AMSTERDAM - Halina Reijn heeft geen rol in het nieuwe seizoen van Game of Thrones. De actrice maakte dinsdagavond een einde aan een storm van geruchten, die ze maandag zelf in gang had gezet.

Door ANP - 3-1-2017, 22:46 (Update 3-1-2017, 22:46)

"Ik heb geen rol in Game Of Thrones", verduidelijkte Halina op Twitter. "Ik kijk er naar. Dat is iets anders. #roddels#absurditeiten"

De geruchtenmolen kwam maandagmiddag op gang toen Halina geheimzinnig "got" twitterde, de afkorting van de wereldberoemde serie. Velen vroegen zich daarna af of dat een stille hint was, zeker omdat Halina daarna niet meer reageerde op alle vragen. Een woordvoerder van de actrice gooide in RTL Boulevard nog eens olie op het vuur door te zeggen dat Halina's tweet duidelijk genoeg was.

Het aantal Nederlanders in Game of Thrones blijft daardoor op twee. Carice van Houten en Michiel Huisman keren terug in het zevende seizoen.