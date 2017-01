Kim Kardashian maakt comeback op social media

LOS ANGELES - Kim Kardashian lijkt definitief de weg terug gevonden te hebben op social media. Dinsdag plaatste de realityster voor het eerst in drie maanden tijd weer iets op haar accounts op Twitter, Facebook en Instagram.

Door ANP - 3-1-2017, 22:36 (Update 3-1-2017, 22:36)

Op alle kanalen plaatste Kim hetzelfde familieplaatje van haar gezin. Op de foto staat ze samen met man Kanye West en hun kinderen North en Saint. Eerder dinsdag postte Kim ook al een compilatie van homevideo's van haar gezin op haar website.

De realityster hield het nadat ze slachtoffer werd van een gewelddadige overval in Parijs even voor gezien op social media. In november plaatste ze overigens nog wel een drietal berichten op Facebook, maar die waren kort daarop alweer verdwenen.

Kim lijkt volgens Amerikaanse media inmiddels aardig hersteld van de traumatische gebeurtenis in Parijs. Ook Kanye heeft zijn leven weer op de rit na zijn inzinking van vorige maand. Volgens TMZ ging het gezin maandag samen naar Oklahoma City, waar Kanye's moeder ligt begraven. Dat deed volgens de entertainmentsite vooral de rapper goed.