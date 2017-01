'Mariah Carey is inzinking nabij'

NEW YORK - Mariah Carey staat nog altijd het huilen nader bij dan het lachen. De zangeres zou volledig stuk zitten na haar mislukte optreden bij het traditionele aftelmoment tijdens de jaarwisseling op Times Square in New York.

Door ANP - 3-1-2017, 21:15 (Update 3-1-2017, 21:15)

"Ze is absoluut ontroostbaar en doodsbang om ooit weer het podium op te moeten", zegt een bron tegen Radar Online. Volgens de roddelsite was dat ook duidelijk te zien toen Mariah dinsdag haar appartement in de stad verliet. Normaal gesproken glimlacht de diva altijd naar de camera's en zorgt ze dat ze gezien wordt, maar nu bedekte Mariah haar gezicht terwijl ze zich zo snel mogelijk uit de voeten maakte.

"Ze doet alsof het haar niet veel kan schelen, maar iedereen om haar heen weet dat het wel zo is", vervolgt de ingewijde. "Mariah neemt haar telefoon niet op en wil met niemand praten, met uitzondering van haar vriend. Ze zit er helemaal doorheen."

Het optreden ging de mist in toen het zingen van Mariah in het geheel niet synchroon liep met de ingestarte geluidsband. Het team van Mariah beweerde daarna dat er met de techniek was geknoeid om de kijkcijfers op te krikken, maar de productie ontkent dat in alle toonaarden.