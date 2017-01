Radiohead en Beyoncé op Coachella

ANP Radiohead en Beyoncé op Coachella

INDIO - Radiohead, Beyoncé en Kendrick Lamar zijn dit jaar de headliners op Coachella. Dat heeft de organisatie van het Amerikaanse muziekfestival dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 3-1-2017, 19:36 (Update 3-1-2017, 19:36)

Ook de rest van het programma is gepresenteerd. Net als vorig jaar is er weer een Nederlandse dj geboekt. Dit keer mag Martin Garrix zijn kunsten vertonen. Andere bekende namen zijn onder meer Lorde, The XX, Travis Scott, Mac Miller, Bon Iver, Future en Dj Snake.

Coachella is een zesdaags festival dat dit jaar wordt gehouden in de weekeinden van 14 tot 16 april en 21 tot 23 april. Het muziekevenement is sinds de eerste editie in 1999 uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende alternatieve festivals ter wereld. De kaartverkoop begint woensdag.