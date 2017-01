Kim Kardashian deelt homevideo's

LOS ANGELES - Kim Kardashian heeft een compilatie van enkele homevideo's van haar man Kanye West en hun twee kinderen North en Saint op haar website gezet. De tweeënhalve minuut durende video laat een glimp van het echte dagelijks leven bij de Kardashians zien.

Bij de video is geen beschrijving gegeven maar een bron binnen de familie stelt tegenover Us Weekly dat alle homevideo's in de afgelopen maanden zijn opgenomen, zowel voor als na het moment dat Kim werd overvallen in Parijs in oktober en Kanye's inzinking vorige maand.

Te zien zijn onder meer de eerste stapjes van Saint en de schoonmaakkunsten van zus North als hij de vloer onder spuugt. Ook zijn er backstagebeelden van de lancering van Kanye's kledinglijn en album en een shot laat zien hoe Kim en Kanye genieten op de tribune tijdens de MTV Video Music Awards in augustus.