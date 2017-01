Patrick Martens aan de slag bij SBS

AMSTERDAM - Patrick Martens maakte dinsdag zijn debuut als presentator van de Show Update. Dat zijn de uitzendingen die Shownieuws sinds juni vorig jaar overdag online op de website Show.nl brengt.

Door ANP - 3-1-2017, 15:06 (Update 3-1-2017, 15:06)

Patrick Martens (38) gaat vaker de Show Update presenteren. Hiervoor is hij toegevoegd aan het team dat al bestond uit Celine Huijsmans en Lisa Michels, laat een woordvoerder van SBS6 weten.

Martens was de afgelopen jaren vooral te zien was als presentator van Nickelodeon-programma’s en Telekids. Ook speelt hij een hoofdrol in de hitmusical The Bodyguard. Afwisselend met Ferry Doedens geeft Patrick hierin de rol van de doortrapte pr-man Sy Spector gestalte. Op het witte doek was Patrick te zien in de films Keet & Koen en de speurtocht naar Bassie en Adriaan en Fashion Chicks.