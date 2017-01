Linda van Dyck lovend over Zwarte Tulp 2

HILVERSUM - Linda van Dyck heeft genoten van de opnames van het tweede seizoen van de dramaserie Zwarte Tulp, die RTL 4 vanaf woensdagavond uitzendt. Ze roemt de samenwerking met de nieuwkomers Nasrdin Dchar en Hadewych Minis die de cast kwamen versterken en uiteraard Derek de Lint met wie ze een groot aantal liefdesscènes speelt. ''Het was een feest."

Het drama Zwarte Tulp vertelt over twee rivaliserende families in de bollenstreek die allebei proberen een zeldzame zwarte tulp te kweken. Linda van Dyck speelt de rol van 'mater familias' Marieke Vonk. In het tweede seizoen wordt de inmiddels weduwe verliefd op de goed uitziende en charmante Nick (Derek de Lint). Haar gevoelens voor deze man zetten de familieverhoudingen op scherp.

''Na veertig jaar is haar man uit haar leven gerukt en wordt ze ondergedompeld in rouw", vertelt Linda over haar personage. ''De rouw blijft, maar ze wil ook weer graag leven voelen en gaat meteen voor de knapste meneer. De verliefdheid blijkt sterker en de situatie wordt steeds ingewikkelder, zeker als ook een duistere kant van hem aan het licht komt."

Draaidagen

Het tweede seizoen van Zwarte Tulp kwam vorig jaar beschikbaar op Videoland. Daarnaast trokken de afleveringen van het eerste seizoen op RTL4 nog eens bijna 1,5 miljoen kijkers. Linda: ''De serie is een enorm succes. We hebben beide seizoenen vrij snel achter elkaar opgenomen. Je bent als acteur toch snel zeven maanden bezig, zeker voor een hoofdrol. Dat betekent lange draaidagen."

Bijzonder aan Zwarte Tulp is de gevarieerde cast, vindt de actrice. De jongste in de serie is de twaalfjarige Puck van Stijn, de oudste is actrice Pim Lambeau (88), die de rol van Marieke's schoonmoeder speelt. ''Alle generaties zijn in deze serie vertegenwoordigd, dat scala aan goede acteurs van verschillende leeftijden maakt Zwarte Tulp aantrekkelijk om naar te kijken. En uniek voor een Nederlandse serie is de bovennatuurlijke verhaallijn die er doorheen zindert en eigenlijk altijd aanwezig is."

De actrice heeft nog wel een tip voor kijkers die het eerste seizoen gemist hebben. ''Ik raad iedereen aan nog even te gassen en alle voorgaande afleveringen nog even snel terug te kijken, omdat daarin het geheim van de tulp wordt onthuld en de intermenselijke problemen aan bod komen, evenals de geheimzinnige dood van mijn man Huub Stapel."