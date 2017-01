Peter Jan Rens vindt realityserie boeiend

HILVERSUM - Peter Jan Rens noemt de realityserie Doen ze ‘t of doen ze ’t niet?, die dinsdag op RTL5 begint, behoorlijk heftig. De reallifesoap volgt Peter Jan en zijn verloofde Virginia van Eck op weg naar hun huwelijksdag.

Door ANP - 3-1-2017, 9:52 (Update 3-1-2017, 9:52)

In de serie is volgens Peter Jan te zien welke acties hij en Virginia moeten ondernemen om hun relatie goed te houden. ''Het wordt een heftige serie denk ik, maar wel vrolijk", zei Peter Jan dinsdag tegen Frank Dane in de ochtendshow van Radio 538. "Deze reality kenmerkt zich wel door het feit dat ik een verhouding heb met een 44 jaar jongere vrouw die nogal eens wat problemen geeft'', zegt Peter Jan over zijn knipperlichtrelatie.

Volgens Peter Jan Rens (66) zijn de camera's heilzaam voor de relatie. ''En door met haar te trouwen probeer ik mij volledig aan haar te binden zodat ik haar nooit meer kwijtraak. Een grote binder is natuurlijk ook onze dochter. Dat zijn eigenlijk de dingen die ik uithaal om gelukkig te worden met Virginia en mijn dochter."

''Reality ligt me wel'', zegt Peter Jan. "Ik vind het fantastisch om te doen. Ik heb nog nooit zoveel eerlijke ongegeneerdheid meegemaakt. Als ik het terugzie denk ik 'Oei, dit gaat wel heel ver', maar ik vind het wel boeiend om het mensen te laten zien. Ik denk dat er een hoop vooroordelen verdwijnen."