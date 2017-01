Ryan Gosling: Debbie Reynolds was inspiratie

ANP Ryan Gosling: Debbie Reynolds was inspiratie

PALM SPRINGS - De makers van La La Land keken elke dag naar Singing In The Rain om het beste uit een musical te halen. Dat vertelde Ryan Gosling maandag bij het in ontvangst nemen van de Vanguard Award tijdens het filmfestival van Palm Springs.

Door ANP - 3-1-2017, 6:13 (Update 3-1-2017, 6:13)

De acteur eerde de deze week overleden hoofdrolspeler van Singing In The Rain Debbie Reynolds in zijn toespraak. "Ze was een inspiratie voor ons", zei Ryan volgens Popsugar.

De Vanguard Award van het festival wordt jaarlijks uitgereikt aan het meest creatieve filmensemble. Al in november was bekend dat die eer dit jaar zou gaan naar Ryan, zijn tegenspeler Emma Stone en hun regisseur Damien Chazelle. Emma moest wegens een keelonsteking verstek laten gaan op de awarduitreiking.