ANP Schedelbreuk kleinzoon Susan Sarandon

LOS ANGELES - Het nu tien weken oude kleinzoontje van Susan Sarandon liep eind november een schedelbreuk op toen de kraamhulp hem op zijn hoofd liet vallen. Dat schrijft de dochter van Susan, actrice Eva Amurri Martino, op haar blog.

Door ANP - 3-1-2017, 4:36 (Update 3-1-2017, 4:36)

Eva vertelt dat zij en haar echtgenoot wakker werden van het geluid van het hoofd van hun zoontje dat de houten vloer raakte, gevolgd door "hysterisch gehuil". De kraamhulp was volgens de moeder van twee in slaap gevallen met baby Major in haar armen.

Het jongetje werd afgevoerd met een schedelbreuk en interne bloedingen en lag twee dagen op de intensive care. Hij hield uiteindelijk geen schade over aan het incident, maar Eva zelf lijdt aan neerslachtigheid, naar eigen zeggen mogelijk veroorzaakt door het Post Traumatisch Stress Syndroom.

Daar kreeg de Californication-actrice de nodige kritiek op. In een Instagrampost reageerde ze daar maandag op. "Aan degenen die oordelen, zich wreed uitlaten en kritiek hebben op mij, mijn keuzes of mijn fragiele staat op het moment: Ik hoop dat 2017 je het zelfvertrouwen geeft waardoor je niet meer de behoefte hebt anderen naar beneden te halen in moeilijke tijden."