Joely Fisher eert halfzus Carrie

LOS ANGELES - Joely Fisher zal er alles aan doen om de dochter van haar halfzus Carrie bij te staan. Dat schrijft de actrice in een gastcolumn op The Hollywood Reporter.

Door ANP - 3-1-2017, 2:47 (Update 3-1-2017, 2:47)

"Mijn zus en ik zullen alles zijn wat Billie van ons nodig heeft. We pakken de light sabers op, gebruiken the force, wat dan ook", schreef Joely, verwijzend naar de Star Wars-films die Carrie een grote ster maakten. In het stuk schreef ze over haar laatste gesprek met Carrie, via sms. "We spraken af Kerst samen te vieren. Dat deden we ook, maar niet zoals we ons hadden voorgesteld. Ik zat de feestdagen aan haar bed, tussen de geluiden van alle apparatuur die haar ternauwernood in leven hield."

Joely, net als Carrie een dochter van zanger Eddie Fisher, noemt haar halfzus haar held. "Jullie zijn Princess Leia en Carrie Fisher kwijtgeraakt. Ik mijn held, mijn mentor en mijn spiegel."

Ook Star Wars-collega Mark Hamill schreef een ingezonden stuk over de vorige week overleden actrice op The Hollywood Reporter. Hij vertelt daarin onder meer over de keer dat Carrie hem uitdaagde haar Princess Leia jumpsuit aan te passen. De acteur, die Luke Skywalker speelt in de film, schrijft dat hun vriendschap hoogte- en dieptepunten kende. "We hebben van elkaar gehouden en we hebben elkaar gehaat. We hebben het allemaal meegemaakt, alsof we familie waren."