Ferguson doet alleen Strange Fruit voor Trump

ANP Ferguson doet alleen Strange Fruit voor Trump

LONDEN - Rebecca Ferguson is gevraagd om op te treden tijdens de inauguratie van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. De Britse zangeres stemt echter alleen toe als ze het beroemde protestlied Strange Fruit van Billie Holiday mag zingen.

Door ANP - 2-1-2017, 23:55 (Update 2-1-2017, 23:55)

"Ik ben gevraagd en dit is mijn antwoord: alleen als je me Strange Fruit laat zingen", schrijft Ferguson op Twitter. "Een lied met een enorme historische betekenis, een nummer dat op de zwarte lijst stond omdat het te controversieel was. Een lied dat alle zwarte mensen in de Verenigde Staten aanspreekt . Een nummer dat ons herinnert aan het feit dat alleen liefde sterker is dan de haat in deze wereld", somt ze op. "Alleen dan zal ik de uitnodiging dankbaar aanvaarden. Tot ziens in Washington", besluit Ferguson.

Het lied uit 1939 was een aanklacht tegen het Amerikaans racisme, in het bijzonder het lynchen van Afro-Amerikanen, aan het begin van de twintigste eeuw. Het nummer is inmiddels een klassieker geworden.

Het Trump-kamp heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Ferguson. Voorlopig lijkt het team moeite te hebben om grote namen te strikken. Sterren als Céline Dion, country-artiest Garth Brooks, Elton John en operazanger Andrea Bocelli bedankten al voor de eer. Tot dusver is alleen de komst van tienerster Jackie Evancho aangekondigd.