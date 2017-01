La La Land weer in de prijzen

CAPRI - La La Land is wederom in de prijzen gevallen. Tijdens het Italiaanse Capri Hollywood International Film Festival ging de romantische musicalfilm van Damien Chazelle er maandag met de award voor film van het jaar vandoor.

Door ANP - 2-1-2017, 22:26 (Update 2-1-2017, 22:26)

In totaal won La La Land zes awards. Zo won hoofdrolspeelster Emma Stone het beeldje voor beste actrice, viel de complete cast in de prijzen en werd City of Stars bekroond tot beste liedje.

La La Land is een musical van de Amerikaanse regisseur Damien Chazelle over de ontluikende liefde tussen een jazzpianist (Ryan Gosling) en een actrice (Emma Stone). De film, die al vele prijzen in de wacht sleepte, wordt getipt als een van de grootste kanshebbers tijdens de uitreiking van de Oscars volgende maand.