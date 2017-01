Lea Michele naakt het nieuwe jaar in

Lea Michele naakt het nieuwe jaar in

LOS ANGELES - Lea Michele is het nieuwe jaar frank en vrij begonnen. De actrice heeft op haar Instagram-account een naaktfoto geplaatst. "Loving you so far 2017", schrijft ze bij het plaatje.

Door ANP - 2-1-2017, 21:53 (Update 2-1-2017, 21:53)

Lea is niet vies van een beetje naakt. De Glee-ster post regelmatig foto's waarop ze schaars gekleed staat. Afgelopen september ging ze bovendien uit de kleren voor het Britse magazine Women's Health.

In het bijbehorende interview vertelde Lea dat ze momenteel helemaal tevreden is met zichzelf. "Op dit moment voel ik me fysiek en emotioneel op mijn best", aldus de actrice.