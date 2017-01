Nicolas Cage op pad met ex-vrouw

ANP Nicolas Cage op pad met ex-vrouw

VENETIË - Nicolas Cage en zijn ex-vrouw Alice Kim kunnen nog prima met elkaar door een deur. Zo goed zelfs dat ze samen op vakantie zijn gegaan. De twee werden zondag gezien in Venetië, blijkt uit foto's die Radar Online heeft gepubliceerd. Nicolas en Alice struinden samen met hun zoon van elf, Kal-el Coppola Cage, door de winkelstraten van de Italiaanse stad.

Door ANP - 2-1-2017, 19:33 (Update 2-1-2017, 19:33)

Het voormalige koppel is sinds januari vorig jaar gescheiden na een huwelijk van bijna twaalf jaar. De acteur ontmoette Alice in 2004 toen zij hem als serveerster bediende in een restaurant in Los Angeles. Twee maanden later waren ze verloofd.

Eerder was Nicolas Cage vier maanden getrouwd met Lisa Marie Presley en vijf jaar met Patricia Arquette.