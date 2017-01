Soldaat van Oranje kanshebbber publieksprijs

ANP Soldaat van Oranje kanshebbber publieksprijs

UTRECHT - De musicals Soldaat van Oranje, Disney's The Lion King en The Bodyguard maken dit jaar kans op de AD Publieksprijs tijdens het Musical Awards Gala. De publieksprijs wordt op 12 januari uitgereikt in het Beatrix Theater in Utrecht.

Door ANP - 2-1-2017, 17:07 (Update 2-1-2017, 17:07)

In de voorronde vergaarde Soldaat van Oranje 10.575 stemmen, ruim het dubbele van The Lion King (5097 stemmen) en The Bodyguard (4864 stemmen). Op de longlist stonden in totaal 25 producties waarop het publiek mocht stemmen. Maandag begon het stemmen voor de finaleronde, die duurt tot de live-uitzending op 12 januari. De reeds ontvangen stemmen in de voorronde tellen niet mee.

Vorig jaar sleepte Soldaat van Oranje voor de tweede keer de AD Publieksprijs in de wacht. Toen waren de andere genomineerde musicals The Bodyguard en De Tweeling. Soldaat van Oranje won met 52 procent van de stemmen.