ANP Tv-producer: bewering Mariah is absurd

NEW YORK - Het productiebedrijf achter het televisie-optreden van Mariah Carey tijdens de jaarwisseling op Times Square in New York ontkent dat er is geknoeid met het geluid. Dat er sprake zou zijn van opzettelijke sabotage, zoals een lid van het team van de zangeres beweerde, is volgens een van de medewerkers 'ronduit absurd'.

Door ANP - 2-1-2017, 16:51 (Update 2-1-2017, 16:51)

"We zijn trots op onze reputatie en onze jarenlange banden met artiesten", aldus een woordvoerder van Dick Clark Production (DCP) tegenover Page Six. "De suggestie dat DCP, de producent van grote muziekshows als de American Music Awards, Billboard Music Awards, New Year's Rockin' Eve en de Academy of Country Music Awards, ooit opzettelijk het optreden van een artiest zou saboteren is lasterlijk, schandelijk en ronduit absurd."

Het optreden van Mariah Carey bij het traditionele aftelmoment ging de mist in toen het zingen van Mariah in het geheel niet synchroon liep met de ingestarte geluidsband. Het team van Mariah beweerde daarna dat er met de techniek was geknoeid om de kijkcijfers op te krikken.

ABC ontkende eerder al dat er sprake was van opzet. Mariah zou divagedrag hebben vertoond door een uur voor het optreden niet mee te werken aan een soundcheck.