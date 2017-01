Nance onderging buikwandcorrectie

AMSTERDAM - Nance Coolen heeft drie jaar geleden een buikwandcorrectie ondergaan. Dat onthult de presentatrice deze week in Beau Monde.

Door ANP - 2-1-2017, 16:33 (Update 2-1-2017, 16:33)

"Mijn buikspieren waren na de zwangerschap gespleten, ik had een buikje, hoe vaak ik ook sportte. Dat wilde ik niet meer", aldus Nance, die meteen ook maar haar 'kalkoennekje' liet verwijderen.

Tot haar verbazing heeft Nance de plastische ingreep drie jaar lang geheim kunnen houden. "Ik lag in het ziekenhuis met drie andere dames op een zaaltje. Niemand heeft het doorverteld of de bladen gebeld. Ik vertel het nu zelf ook voor het eerst. Ik was er nog niet klaar voor om dit met de wereld te delen en ik vind het nog steeds een beetje spannend."

Nance is blij met het eindresultaat. Voor het eerst voelt ze zich mooi. "Pas nu kan ik naar mezelf in de spiegel kijken en zeggen: 'je bent een mooie vrouw'. Nu pas ja."