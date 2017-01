Claudia de Breij lanceert oudejaarsboek

UTRECHT - Claudia de Breij heeft maandag haar boek De oudejaars gepresenteerd in een boekhandel in Utrecht. Het boek bevat de integrale tekst van de oudejaarsconference die De Breij zaterdag opvoerde vanuit het Oude Luxor Theater in Rotterdam.

Door ANP - 2-1-2017, 16:16 (Update 2-1-2017, 16:16)

De Breij vertelt in het boek ook de verhalen achter de voorstelling en al het voorwerk dat zij verrichte. "Er was heel veel dat uiteindelijk geen plekje heeft gekregen in de show, maar ik tóch over wilde vertellen", zei ze daar eerder over.

De show trok zaterdagavond 2,12 miljoen televisiekijkers. Het was daarmee het op een na best bekeken programma van de avond.