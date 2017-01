Veel nieuwe radioprogramma's van start

ANP Veel nieuwe radioprogramma's van start

HILVERSUM - Veel radiostations grijpen het begin van het nieuwe jaar aan voor een vernieuwde programmering. Lex Gaarthuis begon maandag bij zijn nieuwe werkgever Radio 10. Bij NPO Radio 2 springt de komst van Ruud de Wild in het oog. Qmusic introduceerde maandag een nieuwe ronde van het raadspelletje Het Geluid.

Door ANP - 2-1-2017, 11:49 (Update 2-1-2017, 11:49)

Lex Gaarthuis had voor de aftrap van zijn ochtendshow op Radio 10 Koos van Plateringen van Shownieuws en acteur Martijn Fischer uitgenodigd. Samen openden zij het programma door op de knop On Air te drukken. Lex: "Ik ben blij dat we vandaag eindelijk officieel gestart zijn. We verrassen onze luisteraars behalve met muziek ook altijd met het laatste showbizznews, dus we konden ons geen betere gast wensen dan Shownieuws-presentator Koos van Plateringen. En alles wat Martijn Fischer aanraakt, verandert in goud, dus we wilden deze gouden handjes ook graag op de knop."

Radio 2 begon maandag met een nieuwe programmering. Voortaan is Ruud de Wild iedere middag tussen 16.00 en 18.00 uur op de publieke zender te horen. De komst van Ruud de Wild betekent dat er meerdere verschuivingen plaatsvinden in de dagprogrammering. Wouter van der Goes schuift door naar de avond en begint voortaan om 18.00 uur met zijn radioshow.

Qmusic heeft het spel Het Geluid vernieuwd. De afgelopen weken konden luisteraars stemmen op drie geluiden. Het geluid dat de meeste stemmen kreeg, kan sinds maandag worden geraden. Vorig jaar was het geluid 'het klikken van een verfroller op een beugel', wat de winnaar 19.100 euro opleverde.