ANP Beroemde Hollywood-bord korte tijd aangepast

LOS ANGELES - Een onbekende grappenmaker heeft tijdens de jaarwisseling het beroemde Hollywood-bord in Los Angeles aangepast. Het leest nu Hollyweed, een referentie aan marihuana, zo meldt BuzzFeed.

Door ANP - 2-1-2017, 4:09 (Update 2-1-2017, 4:09)

Het beroemde bord wordt beheerd door een stichting, The Hollywood Sign Trust. Betsy Isroelit van de stichting reageerde laconiek op de ludieke actie: "Het komt vaker voor maar dit keer was het heel ambitieus".

Het is niet de eerste keer dat het bord is aangepast. In 1976 veranderden grappenmakers het ook al in Hollyweed, uit protest tegen het verbod op het roken van marihuana. De verwisseling van de letters nu heeft waarschijnlijk te maken met de recente legalisering van het roken van wiet. De Amerikaanse staat Californië staat dat sinds november 2016 toe, nadat de inwoners zich in meerderheid ervoor uitspraken tijdens een volksraadpleging.

De politie in Los Angeles is op de hoogte gebracht van de actie en zegt in bezit te zijn van videomateriaal met beelden van de dader. Het gaat om een man maar omdat de grappenmaker 's nachts opereerde heeft de politie moeite hem te identificeren.

Bijval van de sterren

De onbekende grappenmaker werd op Twitter bijgevallen door diverse beroemdheden. Zo twitterde rapper en fanatieke wietroker Snoop Dogg: "#hollyweed dat is waar ik mijn post ontvang". En DJ Zedd schreef op Twitter: "Hoi. Ik heet Zedd en ik woon in Hollyweed Hills".