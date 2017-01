'Optreden Mariah Carey gesaboteerd'

NEW YORK - Het team van Mariah Carey beweert dat het liveoptreden van de zangeres tijdens de jaarwisseling op Times Square in New York, opzettelijk is gesaboteerd door televisiezender ABC om de kijkcijfers op te krikken. Dat melden bronnen rond de zangeres aan TMZ.

Door ANP - 2-1-2017, 2:11 (Update 2-1-2017, 2:11)

Volgens het team van Carey beklaagde de zangeres zich herhaaldelijk over het feit dat haar oortjes niet goed werkte. Dit is volgens de producers van de diva ook te zien wanneer Carey een interview geeft aan presentator Ryan Seacrest. "Ik kan je niet goed horen", zegt Carey terwijl ze naar haar oortje grijpt.

Na het interview stapten medewerkers van Carey op de technici af en vertelden dat de oortjes van de zangers niet goed werkten. De technici verzekerden het team van Carey dat de oortjes tijdens het optreden op een andere frequentie werken en Carey zich geen zorgen hoefde te maken.

Het liveoptreden liep volledig in de soep. De diva stopte prompt met zingen en was zichtbaar gefrustreerd. Later op Twitter leek ze het incident te relativeren en twitterde 'shit happens'. Later voegde ze eraan toe: "Dat we vaker het nieuws mogen halen in 2017".

ABC ontkent dat er sprake was van opzet en noemt de beschuldiging mesjogge. De zangeres zou divagedrag hebben vertoond door een uur voor het optreden niet mee te werken aan een soundcheck. Ook zegt de zender dat er liefst acht versterkers op en rond het podium stonden en dat Carey de muziek van de band prima had kunnen horen om mee te kunnen zingen.

Maar het team van Carey blijft volhouden dat er sprake was van opzet. "Ze wilden Mariah-drama live op televisie. Dit is sabotage", aldus een ingewijde uit het team van Carey.