ANP The Hills-ster Lauren Conrad in verwachting

LOS ANGELES - Lauren Conrad had zondag leuk nieuws voor haar volgers. De dertigjarige realityster is in verwachting van haar eerste kind. Dat maakte ze bekend via een echofoto op Instagram.

Door ANP - 1-1-2017, 17:40 (Update 1-1-2017, 17:40)

“Gelukkig nieuwjaar! Ik heb het gevoel dat 2017 het beste jaar ooit gaat worden”, schreef Lauren bij de foto.

De blondine dankt haar bekendheid aan de MTV-realityseries Laguna Beach: The Real Orange County en The Hills. Na het einde van die laatste show schreef Lauren meerdere deels autobiografische boeken.

Lauren trouwde in september 2014 met William Tell, voormalig gitarist van de Amerikaanse rockband Something Corporate. De twee leerden elkaar begin 2012 kennen en verloofden zich in oktober 2013.