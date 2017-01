Can’t Stop The Feeling populairst op radio

AMSTERDAM - Can’t Stop The Feeling van Justin Timberlake was het afgelopen jaar de populairste plaat op de Nederlandse radio. Het nummer werd 12.563 keer gedraaid en 643 miljoen keer gehoord, rekende Radiomonitor uit.

Door ANP - 1-1-2017, 17:29 (Update 1-1-2017, 17:29)

Volgens Radiomonitor was het tot op de laatste dag van 2016 spannend wie er op de eerste plaats zou eindigen. Catch & Release van Matt Simons stond tot en met 30 december op de eerste plaats, maar in de laatste uren van het jaar werd Can’t Stop The Feeling vaker beluisterd. Catch & Release eindigde dus op de tweede plek. Het nummer werd 9653 keer gedraaid en 642 miljoen keer gehoord.

In de top tien van populairste radiosongs staat één nummer van Nederlandse bodem. Afrojack en Fais staan met Hey op de achtste plaats. Dat nummer was 5905 keer op de radio te horen en werd 505 miljoen keer gehoord.