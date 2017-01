Actrice Amy Smart bevallen van dochter

ANP Actrice Amy Smart bevallen van dochter

LOS ANGELES - Amy Smart is moeder geworden. De The Single Moms Club-actrice beviel van dochtertje Flora, maakte ze zondag bekend via Instagram.

Door ANP - 1-1-2017, 17:07 (Update 1-1-2017, 17:07)

“Met grote trots en veel plezier heten we ons kleine meisje Flora welkom in deze wereld”, schreef Amy bij een foto waarop ze met haar man en pasgeboren dochter staat. “Wat een zalige manier om 2017 in te gaan! Dank U God voor dit mooie nieuwe leven.”

Amy leerde haar man Carter Oosterhouse in 2010 kennen, in september 2011 trouwden de twee. Amy speelde in films als Varsity Blues en The Butterfly Effect, Carter is vooral bekend van het Amerikaanse verbouwingsprogramma Carter Can.