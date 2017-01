Roxeanne zet tatoeage voor ‘grote liefde’

AMSTERDAM - Roxeanne Hazes heeft een E op haar vinger laten tatoeëren. Haar nieuwe vriend Erik Zwennes liet een R op zijn vinger vereeuwigen. Op Instagram plaatste Roxeanne een foto van de lichaamsversieringen.

Door ANP - 1-1-2017, 12:53 (Update 1-1-2017, 12:53)

“Ik heb mijn grote liefde en beste vriend ontmoet. E, you rock my world", schreef Roxeanne bij de foto. “2017 kan alleen nog maar mooier worden.” De zangeres, die haar volgers ‘fucking veel liefde in het nieuwe jaar’ toewenst, blikt ook terug op 2016.

“Ik weet nog goed dat ik vorig jaar dacht: 2016 wordt mijn jaar. Na een paar tegenslagen en verdrietige momenten, heb ik me volledig gefocust op mijn muziek”, schreef Roxeanne. “Ik mocht tekenen bij het mooiste label, Top Notch. Zat bijna dagelijks in de studio om een album te maken, wat EINDELIJK uitgebracht gaat worden, en ik mocht spelen op Lowlands.”

Verdomd mooi

Roxeanne schreef ook dat ze ‘teveel’ heeft gelachen en gehuild. “Maar het was al met al een verdomd mooi jaar. Dit zijn de dingen die mij gelukkig maken, in a nutshell.”

De dochter van wijlen volkszanger André Hazes is sinds een paar weken samen met Erik, die bij haar platenlabel werkt. Voordien had Roxeanne ruim vijf jaar een relatie met Nick van Delft. De vastgoedmakelaar liet afgelopen zomer nog het geboortejaar van Roxeanne op zijn lijf vereeuwigen.