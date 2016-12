Wieteke van Dort heeft honingprobleem

DEN HAAG - Wieteke van Dort heeft een honingprobleem, meldt Omroep West. Er komt honing uit de muur bij de actrice die in de jaren zeventig bekend werd door haar rol als Deftige Dame in de Stratenmakeropzeeshow en haar programma De Late Late Lien Show.

Door ANP - 31-12-2016, 17:00 (Update 31-12-2016, 17:00)

De honing druppelt uit de muur op haar keukenvloer. Wieteke durft het goedje niet te eten, omdat ze niet zeker weet of in de substantie schadelijke stoffen uit de muur zitten. In de muur zit een bijennest. De bijen zijn daar waarschijnlijk terecht gekomen via spouwgaten in de buitenmuur.

Wieteke hoopt dat iemand haar van de bijen, en hun honing, kan verlossen. Zelf durft ze niets te ondernemen omdat bijen beschermde dieren zijn. “Hopelijk kan iemand me vertellen hoe ik er vanaf kom zonder ze te vernietigen”, zegt Wieteke tegen Omroep West.