ANP Toprak Yalçiner wil terug in GTST

HILVERSUM - Toprak Yalçiner wil graag terug in GTST. Dat zegt ze in een interview met YourDailyLife.nl. “Als de schrijvers zin hebben om het iedereen in Meerdijk weer even moeilijk te laten maken door de terugkomst van Nuran, dan zeg ik zeker geen nee”, zegt de actrice.

Door ANP - 31-12-2016, 10:53 (Update 31-12-2016, 10:53)

Toprak zegt GTST niet echt te missen. Dat komt omdat ze nu met andere leuke dingen bezig is. “Maar ik mis het spelen in de soap weleens”, laat ze zich ontvallen. Overigens heeft ze het nu druk met de serie Centraal Medisch Centrum (CMC). Het is alleen nog niet helemaal zeker of er een tweede seizoen komt. Volgens de actrice wordt daar binnenkort een beslissing over genomen.

In CMC speelt Toprak een hoofdverpleegkundige. Maar als het kan, zou ze ook wel eens een gevaarlijke vrouw willen spelen. “Iets duisters, of iets in de onderwereld”, legt ze uit. Een andere wens is dat ze een rol krijgt waarin ze er heel anders uit moet zien. “Dat je qua haar en make-up ineens heel anders bent dan normaal.”

In het gesprek met YourDailyLife.nl komt Toprak ook nog even terug op het incident in Carlo’s TV Café. De presentator liet per ongeluk verkeerde foto’s zien uit de naaktshoot die de actrice deed voor JFK Magazine. “Ik was niet boos”, zegt ze. “Boosheid heeft geen zin. Het enige wat ik dacht was: ik moet mijn agent nu meteen bellen. En gelukkig werd het opgelost.”