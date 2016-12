Eerste Beatles-manager Allan Williams dood

LIVERPOOL - De eerste manager van The Beatles, Allan Williams, is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden. De man die wordt gezien als de ontdekker van de groep uit Liverpool werkte met de band in 1960 en 1961.

Williams richtte in 1957 in Liverpool de Jacaranda Club op, die een populaire pleisterplek werd voor bands die de zogenoemde Merseybeat wereldberoemd zouden maken. Als manager van The Beatles zorgde hij voor optredens in hun thuisstad en in Hamburg, waar hij de band persoonlijk naartoe reed, aldus de BBC.

"Allan Williams runde de Blue Angel en de Jacaranda. Hij was daar de kleine manager. Als in klein van stuk. Een kleine Welshman met een hoge stem, een geweldige gozer en grote motivator, al mochten we hem ook graag dollen", vertelde Paul McCartney in een interview, in 2000 gepubliceerd in het boek The Beatles Anthology.

In 1961 scheidden de wegen van Williams en de (toen nog) vijf Beatles: John Lennon, McCartney, George Harrison, Pete Best en Stuart Sutcliffe. In januari daarop tekende de groep, minus Sutcliffe, een vijfjarig contract met hun nieuwe manager Brian Epstein.