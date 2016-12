One Direction doet niets, verdient miljoenen

NEW YORK - De Brits-Ierse boyband One Direction ging in 2015 uit elkaar, maar desondanks staat de groep boven aan de lijst van best verdienende Europese beroemdheden van 2016. Zonder nieuwe muziek uit te brengen of op te treden verdiende One Direction ruim 104 miljoen euro. De band wist het geld te vergaren via sponsorinkomsten van onder meer Pepsi.

One Direction staat dus boven aan de Europese lijst, maar ook wereldwijd scoort de boyband goed. Alleen Taylor Swift verdiende dit jaar meer. De Amerikaanse zangeres kreeg dit jaar maar liefst 161 miljoen euro bijgeschreven op haar bankrekening.

Op de Europese lijst staat de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo tweede met een slordige 83 miljoen euro aan inkomsten. Adele maakt de top 3 compleet. De Britse zangeres bracht vorig jaar haar succesvolle derde album, 25 uit. De opbrengsten van haar album en de bijbehorende concerten leverden Adele ruim 76 miljoen euro op.