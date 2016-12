Ook Barend van Deelen weg bij 3FM

HILVERSUM - Barend van Deelen is de volgende dj die 3FM verlaat. Op Instagram maakte hij vrijdag bekend zaterdag zijn laatste show te presenteren.

30-12-2016

“Ik maak morgen mijn laatste programma op 3FM”, schreef Barend. “Na zeven schitterende jaren is het tijd voor wat nieuws. Welke uitdaging dat gaat worden hoor je in de loop van komende week.” Volgens hardnekkige geruchten stapt de 28-jarige dj over naar Radio 538.

Barend bedankt de zender en omroep AVROTROS ‘voor alles’. “Ondanks de maybe wat zure rand van de laatste maanden ben ik dankbaar en trots dat ik radio heb mogen maken in de meest leerzame speeltuin van Nederland.”

Wijnand

Met die zure rand duidt de dj waarschijnlijk op het einde van zijn radioprogramma met Wijnand Speelman. In de nieuwe programmering van 3FM was er met ingang van november geen plek meer voor het vrijdagavondprogramma. Wijnand vernam het nieuws van Barends overstap ook via Instagram. “Jammer dit op deze manier te moeten lezen maat.”

Barend is de zoveelste dj die 3FM verlaat. Vorig jaar stapten Coen Swijnenberg en Sander Lantinga over naar Radio 538. Gerard Ekdom verruilde 3FM voor Radio 2. Dit jaar kondigden Paul Rabbering en Timur Perlin hun vertrek aan en besloot Giel Beelen na veertien jaar te stoppen met zijn goed beluisterde ochtendshow.