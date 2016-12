Eurovisionconcert binnen half uur uitverkocht

AMSTERDAM - Op O'G3NE na is nog niet bekend wie er komen optreden, maar binnen een half uur waren vrijdag wel alle kaarten voor Eurovision in Concert uitverkocht. Het jaarlijkse concert een paar weken voor het Eurovisiesongfestival, wordt op 8 april volgend jaar in de Melkweg in Amsterdam gehouden. Dit wordt de negende editie.

Door ANP - 30-12-2016, 14:25 (Update 30-12-2016, 14:25)

De voorgaande jaren kwamen tientallen Songfestival-deelnemers naar de hoofdstad om alvast hun liedje te laten horen en de concurrentie te bekijken. Komend jaar doet O'G3NE mee. Het liedje waarmee ze de Nederlandse eer in Oekraïne gaan verdedigen, wordt begin volgend jaar bekendgemaakt.

Afgelopen mei zong Douwe Bob zich met Slow Down net niet de top tien in. Zangeres Jamala uit Oekraïne won.