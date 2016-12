Martijn Fischer moet Hazesfilm af en toe zien

HILVERSUM - Acteur Martijn Fischer, die vanaf deze week te zien is in de komedie Onze Jongens, moet af en toe de Hazes-film Bloed, Zweet en Tranen kijken. “Ik ben dan wel heel kritisch over mijzelf. Maar het was zo’n bijzondere tijd waar ik zoveel goede herinneringen aan koester”, vertelde hij donderdagavond in het Radio 5-programma Volgspot.

De film was op eerste kerstdag te zien op televisie. “Dan krijg ik weer tientallen appjes en ontploffen mijn sociale media”, stelde hij lachend. Fischer brak een paar jaar geleden door met de hoofdrollen in een musical en een film over het leven van André Hazes. “Mensen waarschuwen mij vaak voor het Swiebertje-effect. Maar ik doe daar gewoon niet aan mee; ik doe nu genoeg andere dingen waar men mij van kan kennen.”

De acteur is vanaf deze week te zien in de komedie Onze Jongens, waarin hij naast Jim Bakkum te zien is als strippende bouwvakker. Fischer gaat in de film bijna helemaal uit de kleren. “Mijn criterium is altijd dat mijn twee zoons van 10 en 13 zich niet schamen”, legde hij uit in Volgspot.

Zonnebank

“Ik snap ook wel dat ik het contrast vorm met alle prachtige lijven van die andere bonken. Maar ik schaam mij niet. Ik ben 48 en ben ook fysiek heel tevreden met wie ik ben.” Een van zijn zoons appte de acteur van de week een foto uit de film waarin Fischer alleen een onderbroek aan heeft. “Sexy motherfucker! schreef hij. Ik heb geprobeerd ze goed op te voeden, en ik geloof toch wel dat dat gelukt is.”

Fischer wuift de kritiek in zure recensies die Onze Jongens afdoen als slechte film weg. “Op elke film is wel iets aan te merken”, stelt de acteur. “Het hangt er erg van af met welke bril je kijkt. Regisseur Johan Nijenhuis heeft een heel duidelijke visie: hij maakt geen artistieke films, hij doet iets anders. En dat doet hij blijkbaar goed, wat er komen heel veel mensen op af.” Fischer omschrijft Onze Jongens als “een bezoekje aan de zonnebank: het voelt als een korte vakantie en je komt heel blij naar buiten.”