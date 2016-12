'Zus George Michael krijgt helft erfenis'

ANP 'Zus George Michael krijgt helft erfenis'

LONDEN - George Michael laat naar schatting zo'n 105 miljoen Britse ponden na (123 miljoen euro). Bijna de helft ervan, 50 miljoen pond, laat hij volgens het Britse dagblad The Sun na aan zijn zus, Melanie.

Door ANP - 30-12-2016, 5:37 (Update 30-12-2016, 5:37)

De 55-jarige Melanie, die kapster is van beroep, had een hechte band met haar broer. "George was close met zijn zussen, met name Melanie", aldus een ingewijde. "Ze was er op alle belangrijke momenten in zijn leven", vervolgt de bron. Ook zijn vriend Fadi Fawaz kan waarschijnlijk rekenen op een flinke som.

Melanie knipte jarenlang het haar van haar boer George terwijl hij op tournee was. Ze was ook zijn kapster voor de videoclip van het nummer Careless Whisper, dat hem wereldberoemd maakte.

Officieel wordt de miljoenenerfenis pas in het nieuwe jaar verdeeld via de notaris. Eerst zal de lijkschouwer een dezer dagen een autopsie uitvoeren om de doodsoorzaak van de zanger vast te stellen. De politie liet eerder weten geen verdachte omstandigheden te hebben aangetroffen rond de dood van Michael.