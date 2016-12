Nick Cannon presenteert oud-en-nieuwfeest

MIAMI - Nick Cannon houdt van een feestje. De America's Got Talent-presentator is net uit het ziekenhuis ontslagen en presenteert een exclusief oud-en-nieuwfeest in Miami. Dat meldt Page Six.

Door ANP - 30-12-2016, 4:26 (Update 30-12-2016, 4:26)

Cannon werd twee weken lang behandeld voor de auto-immuunziekte Lupus en onderging zes bloedtransfusies. Maar hij lijkt goed herstelt en is op oudjaar de MC in de nachtclub The Wall in Miami.

De organisatoren van de discotheek gingen ervan uit dat Cannon verstek zou laten gaan vanwege zijn ziekte, maar het management van de 36-jarige rapper liet weten dat hij van de partij is.

De rapper publiceerde op Instagram een video na zijn ontslag uit het ziekenhuis. Hij vertelde fans dat hij weer muziek aan het maken was in de studio. "Ik ben weer beter. Geen ziekenhuisbed kan me vasthouden. Jullie kunnen allemaal zien waar ik nu ben, in een studio. Ik ben rechtstreeks van het ziekenhuis naar de studio gegaan. Het voelt goed terug te zijn'', aldus Cannon.