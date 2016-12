'Victoria Beckham wordt tot Ridder geslagen'

LONDEN - Victoria Beckham zou op de lijst staan van koningin Elizabeth II om geridderd te worden. Dat meldt Entertainment Tonight.

Door ANP - 30-12-2016, 2:29 (Update 30-12-2016, 2:29)

De voormalige Spice Girl zou tegen haar familie met kerst hebben verklapt dat ze op de jaarlijkse erelijst staat van het Britse staatshoofd. Ze zou geridderd worden voor haar verdienste in de modewereld en haar inzet voor vele goede doelen. Als ze geridderd wordt mag ze OBE, Officer of the Most Excellent Order of the British Empire, achter haar naam zetten.

Er ontstond ophef over de vermoedelijke eer die Victoria Beckham ten gunste zou vallen. Het Britse parlementslid Andrew Bridgen van de Conservatieven benadrukt dat de genomineerden om geridderd te worden verplicht zijn dit geheim te houden, zelfs voor familieleden. "Dus ze heeft de eerste regel al geschonden: geheimhouding", aldus Bridgen. "Het ziet ernaar uit dat ze het protocol heeft gebroken en dat roept de vraag op of ze wel geschikt is geridderd te worden", vervolgt de politicus.

De echtgenoot van Victoria, voetballer David Beckham, werd in 2003 geridderd door de Britse koningin voor zijn verdiensten in de sport.